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31 Mayıs 2020 Pazar 23:33 | Son Güncelleme:

ABD'de koronavirüs yön değiştirdi

ABD'de koronavirüs yön değiştirdi

ABD'de korona virüs salgını nedeniyle son 24 saatte bin 29 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ülkede ölü sayısı 105 bin 611'e ulaştı.

Koronavirüs salgınının merkez üssü ABD'de can kayıpları artmaya devam ediyor. ABD'de salgın nedeni ile son 24 saatte bin 29 kişinin daha hayatını kaybederken, toplam can kaybı 105 bin 611'e yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 23 bin 318 artışla 1 milyon 818 bin 983'e ulaştı. ABD'de salgından en çok etkilenen eyalet olan New York'ta vaka sayısı 378 bin 951'e, ölü sayısı 29 bin 829'a yükseldi. New York'un ardından en fazla vaka sayısının kaydedildiği New Jersey eyaletinde ise vaka sayısı ise 160 bin 916'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 11 bin 637'ye ulaştı. ABD'de en fazla vakanın görüldüğü eyalet sıralamasında üçüncü sırada yer alan Illinois'de vaka sayısı 118 bin 917 olarak kayıtlara geçerken, 5 bin 330 kişi hayatını kaybetti. Salgından en fazla etkilenen dördüncü eyalet olan Californiya'da ise vaka sayısı 109 bin 982'ye, ölü sayısı 4 bin 213'e yükseldi.

ABD genelinde korona virüs salgınından 403 bin 312 kişinin iyileşerek çeşitli hastanelerden taburcu edildiği kaydedildi. Öte yanda ABD dünyada koronaya bağlı can kayıplarının en fazla yaşandığı ülke konumunda bulunuyor.


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