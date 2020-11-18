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  • ABD'de koronavirüs salgını yayılıyor! Can kaybı son 24 saatte 1524'e yükseldi
18 Kasım 2020 Çarşamba 18:41 | Son Güncelleme:

ABD'de koronavirüs salgını yayılıyor! Can kaybı son 24 saatte 1524'e yükseldi

ABD'de koronavirüs salgını yayılıyor! Can kaybı son 24 saatte 1524'e yükseldi
AA

ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1524 artarak 254 bin 315'e yükseldi.

ABD'de KOVID-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 152 bin 996 artışla 11 milyon 696 bin 280'e çıktı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 1524 artarak 254 bin 315'e ulaştığı ülkede KOVID-19'dan iyileşenlerin sayısı 7 milyon 89 bini, toplam test sayısı 171 milyonu geçti.

EN FAZLA VAKA TEKSAS'TA

Ülkede en çok vaka 1 milyon 116 bin 913 ile Teksas eyaletinde görülürken bunu 1 milyon 53 bin 293 vakayla Kaliforniya ve 897 binden fazla vakayla Florida takip ediyor.

New York, 34 bin 58 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

KOVID-19 vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi 8 milyon 923 binden fazla vakayla Hindistan ve 5 milyon 911 bini aşkın vakayla Brezilya izliyor.

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