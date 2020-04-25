ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 52 bini geçti

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle ABD’de hayatını kaybeden kişilerin sayısı son 24 saatte 1,974 artarak 52 bin 217’ye yükseldi. Son 24 saatte ülke genelinde virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 39 bin 49 artarak 925 bin 758’e dayandı.

(DHA)