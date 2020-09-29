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29 Eylül 2020 Salı 17:21 | Son Güncelleme:

ABD'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 444 kişi öldü

ABD'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 444 kişi öldü
AA

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 444 kişi hayatını kaybetti. Son verilerle birlikte ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 209 bin 896'ya çıktı.

Dünya genelinde salgının en çok can aldığı ülke konumunda olan ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 444 artarak 209 bin 896'ya çıktı.

AA'nın Worldometer internet sitesinden derlediği habere göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 43 bin 181 artışla 7 milyon 364 bin 646'ya ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 444 artarak 209 bin 896'ya yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 4 milyon 610 bini, yapılan test sayısı 105 milyon 408 bini geçti.

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