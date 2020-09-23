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  • ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 205 bini geçti
23 Eylül 2020 Çarşamba 17:47 | Son Güncelleme:

ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 205 bini geçti

ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 205 bini geçti
AA

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 926 artarak 205 bin 503'e çıktı.

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 926 artarak 205 bin 503'e çıktı.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 51 bin 123 artışla 7 milyon 98 bin 766'ya ulaştı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 347 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 99 milyon 687 bini aştı.

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