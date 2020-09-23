23 Eylül 2020 Çarşamba 17:47 | Son Güncelleme:
ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 205 bini geçti
AA
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 926 artarak 205 bin 503'e çıktı.
ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 926 artarak 205 bin 503'e çıktı.
ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 51 bin 123 artışla 7 milyon 98 bin 766'ya ulaştı.
Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 347 bini geçerken, yapılan test sayısı ise 99 milyon 687 bini aştı.