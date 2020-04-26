ABD'de koronavirüs nedeniyle gerçekleşen ölümler 54 bini geçti

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle ABD’de hayatını kaybeden kişilerin sayısı 54 bin 265’a yükselirken koronavirüs tespit edilen kişi sayısı ise ülke genelinde 960 bin 896 oldu. Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen New York’ta 288 bin 313 hasta bulunurken virüs kaynaklı ölümler 21 bin 908 oldu.