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  3. ABD'de korkunç baraj çöktü! 50 otoyol trafiğe kapatıldı

ABD'de korkunç baraj çöktü! 50 otoyol trafiğe kapatıldı

ABD'de korkunç baraj çöktü! 50 otoyol trafiğe kapatıldı

ABD'nin Michigan eyaletindeki Wixom Gölü'ndeki baraj çöktü. Bölgede meydana gelen sel nedeniyle çok sayıda otoyol trafiğe kapatılırken; göl ve çevresinde yaşayanlar için tahliye işlemi başlatıldı

ABD'nin Michigan eyaletindeki Wixom Gölü’ne kıyısı bulunan Edenville kasabasındaki baraj, şiddetli yağışlar nedeniyle çöktü. Barajın çökmesiyle oluşan akıntı, sele dönüştü. Yaklaşık 50 otoyolun trafiğe kapandığı sel baskınında, göle kıyısı olan Edenville kasabası ve güneyinde yer alan Sanford kasabasının tahliye edilmesinin planlandığı açıklandı. Michigan Valisi Gretchen Whitmer, eyaletin tüm birimlerinin söz konusu sel baskınlarıyla mücadele için hazır olduğunu ve Edenville’den tahliye edilecek vatandaşların barınma ve yeme içme ihtiyaçlarının eksiksiz karşılanacağını ifade etti.

List of evacuations after Edenville Dam collapses and Sanford Dam ...

DHA


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