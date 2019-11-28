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  3. ABD'de kimya fabrikasında patlama: 60 bin kişi tahliye ediliyor

ABD'de kimya fabrikasında patlama: 60 bin kişi tahliye ediliyor

ABD'de kimya fabrikasında patlama: 60 bin kişi tahliye ediliyor

ABD'nin Teksas eyaletinde kimyevi madde üreten bir fabrikada yaşanan patlamanın ardından çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında ikinci bir patlama oldu. Bölgede yaşayan 60 bin kişinin evlerini terk etmeleri emredildi.

ABD'nin Teksas eyaletinde kimyevi madde üreten fabrikadaki patlama, kimyasal damıtma kulesinde meydana geldi.

ABD'li yetkililer, kimyasal tesisin çevresinde 7 kilometre yarıçapındaki alanda yaşayan bölge sakinlerinin tahliye edilmesi emri verdi.

Fabrikada daha önce yaşanan patlamanın şiddetiyle, bölgeye yaklaşık 64 kilometre mesafedeki yerleşim birimlerinde, bazı konutların pencereleri kırılmıştı.

Patlamada ölen olmadığı ancak fabrikanın üç çalışanının yaralandığı açıklanmıştı.

 


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