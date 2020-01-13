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  3. ABD'de kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

ABD'de kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

ABD'de kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi

ABD'de meydana gelen şiddetli fırtına ve kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiği açıklandı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) güney bölgelerinde şiddetli fırtınalar etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Alabama, Louisiana, Teksas, Oklahoma eyaletlerinde etkili olan olumsuz hava koşullarının ardından Teksas'ta 1 kişinin ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 11'e yükseldiği açıklandı.

Yüz binlerce kişiyi etkileyen şiddetli fırtınalar elektrik kesintilerini de beraberinde getirirken çok sayıda evin yıkılmasına neden oldu.

Sel sonucu yolların sular altında kaldığı bildirildi. Ulusal Fırtına Tahmin Merkezi yaptığı açıklamada Louisiana, Arkansas, Teksas ve Oklahoma'da bulunan 18 milyon kişinin fırtına ve kasırga tehdidi nedeniyle tehlike altında olduğunu belirtti.

Teksas için ise şiddetli yağış ve kar uyarısı yapıldı.

Öte yandan, 11 Ocak'ta şiddetli fırtına ve kasırga nedeniyle Alabama'da 3, Dallas'ta 1 ve Louisiana'da 3 olmak üzere toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti.

AA


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