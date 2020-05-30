ABD'de işler çığrından çıktı: Arazi aracından ateş açtılar

ABD'nin Michigan eyaletinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesini protesto eden kalabalığa arazi aracından açılan ateşte bir kişi öldü.

Polis sözcüsü Nicole Kirkwood, Michigan'ın Detroit kentinde Greektown semtinde toplanan göstericilere bir arazi aracından ateş açıldığını bildirdi.

Açılan ateşte vurulan 19 yaşındaki erkeğin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kirkwood, kurbanın kimliğine ve kalabalığa kimin ateş açtığına ilişkin ise ayrıntılı bilgi vermedi.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Georgia Valisi Brian Kemp de Atlanta'da şiddet olaylarının patlak vermesi üzerine Ulusal Muhafızları etkin kılmak amacıyla eyaletin Fulton İlçesinde acil durum ilan etti.

Kemp, Twitter'da "Atlanta'da insanları ve mülkü korumak için" derhal 500 kadar Ulusal Muhafızın şehre konuşlanacağı paylaşımını yaptı.

Brian Kemp, Atlanta Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms'ın talebi üzerine harekete geçtiğini sözlerine ekledi.