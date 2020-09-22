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  • ABD'de ifşa ettiği CIA belgeleri dünyayı sarsmıştı: Snowden 5 milyon dolar ödeyecek
22 Eylül 2020 Salı 12:54 | Son Güncelleme:

ABD'de ifşa ettiği CIA belgeleri dünyayı sarsmıştı: Snowden 5 milyon dolar ödeyecek

ABD'de ifşa ettiği CIA belgeleri dünyayı sarsmıştı: Snowden 5 milyon dolar ödeyecek
DHA

Amerikan istihbarat servisi CIA'ya ait gizli belgeleri sızdıran Edward Snowden, ABD hükümetine 5 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

ABD Ulusal Güvenlik Teşkilatı için çalışırken, 2013 yılında CIA belgelerini ifşa eden Edward Snowden, ABD hükümetine 5 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği öğrenildi. Snowden, geçen yıl piyasaya çıkan "Kalıcı Kayıt" kitabından elde ettiği 4.2 milyar dolarlık geliri ABD hükümetine ödeyecek.

DHA'da yer alan habere göre; ABD Ulusal Güvenlik Teşkilatı (NSA) için çalıştığı sırada, 2013 yılında Amerikan istihbarat servisi CIA'ya ait gizli belgeleri sızdıran Edward Snowden'ın geçen yıl piyasaya çıkan "Kalıcı Kayıt" kitabından elde ettiği 4.2 milyar dolarlık geliri ABD hükümetine ödemeyi kabul ettiği açıklandı.

Snowden'ın kitaptan kazandığı gelire ekleme yaparak, ABD hükümetine 5 milyar dolar ödeme yapacağını kaydetti. Snowden, Ulusal Güvenlik Teşkilatı (NSA) ile imzaladığı sözleşmelere aykırı olarak geçen yıl hükümet sırlarını içeren "Kalıcı Kayıt" kitabını hükümet onayı olmadan yayınlamıştı. Rusya'da yaşayan Snowden, bu ay itibariyle kitap satışlarından, telif ücretlerinden ve ilgili haklarından 4,2 milyon dolar kazanmıştı. Diğer yandan Snowden'ın avukatı Lawrence Lustberg ise, Snowden'ın ABD mahkemesinin bu kararına itiraz edeceğini ifade etti.

İFŞA ETTİĞİ BELGELER DÜNYAYI SARSMIŞTI

Edward Snowden'ın 2013'te ifşa ettiği belgeler, NSA'nın Amerikan internet şirketlerinin topladığı tüm özel iletişim verilerine erişebildiğini ve yabancı ülke vatandaşlarına ait tüm internet yazışmalarının mahkeme izni olmaksızın bilgi toplamak için kullanılabildiğini ortaya çıkarmıştı.

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