ABD'de Halkbank'tan reddi hakim talebi
ABD’de New York bölge savcıları tarafından İran yaptırımlarını delmeye yardımla suçlanan Halkbank’ın avukatı, davanın düşürülmesi ve reddi hakim talebinde bulunacağını belirtti.
Dün yapılan duruşma öncesinde, avukat Andrew Hruska, davaya atanan New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi Hakimi Richard Berman’a yazdığı mektupta, bankanın suçlamalarla ilgili davaya katılma görüşünde olmadığını ifade etti. Avukat, kendisinin davanın düşürülmesine ilişkin bankayı sınırlı bir amaçla temsil etmesine izin verilmesini talep etti. Hruska mahkemeye yazdığı mektupta hakim Berman’ın mahkeme salonunun içinde ve dışında, “mahkemenin tarafsızlığına gölge düşüren” açıklamalarda bulunduğu için davadan çekilmesi gerektiğini belirtti.