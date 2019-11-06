ABD'de Halkbank'tan reddi hakim talebi

Dün yapılan duruşma öncesinde, avukat Andrew Hruska, davaya atanan New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi Hakimi Richard Berman’a yazdığı mektupta, bankanın suçlamalarla ilgili davaya katılma görüşünde olmadığını ifade etti. Avukat, kendisinin davanın düşürülmesine ilişkin bankayı sınırlı bir amaçla temsil etmesine izin verilmesini talep etti. Hruska mahkemeye yazdığı mektupta hakim Berman’ın mahkeme salonunun içinde ve dışında, “mahkemenin tarafsızlığına gölge düşüren” açıklamalarda bulunduğu için davadan çekilmesi gerektiğini belirtti.