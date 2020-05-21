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  3. ABD'de geçen hafta 2,4 milyon kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulundu
21 Mayıs 2020 Perşembe 19:37 | Son Güncelleme:

ABD'de geçen hafta 2,4 milyon kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulundu

ABD'de geçen hafta 2,4 milyon kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulundu

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, geçen hafta 2 milyon 438 bin oldu. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının etkisiyle son 9 haftada yaklaşık 39 milyona ulaştı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 16 Mayıs ile biten haftada 2 milyon 438 bin olurken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle son 9 haftada toplam 38 milyon 615 bine ulaştı.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 16 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 249 bin kişi azalarak 2 milyon 438 bin oldu.

Kovid-19 salgınının etkisini sürdürdüğü veriye ilişkin piyasa beklentisi, 2 milyon 400 bin olarak gerçekleşmesi yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 2 milyon 981 binden 2 milyon 687 bine revize edildi.

Böylece ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle son 9 haftada toplam 38 milyon 615 bin olarak kaydedildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 501 bin kişi azalarak 3 milyon 42 bine geriledi.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 9 Mayıs ile biten haftada bir önceki haftaya göre 2 milyon 525 bin kişi artarak 25 milyon 73 bine yükseldi.


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