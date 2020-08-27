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  3. ABD'de geç gelen adalet! 37 yıl hapis yattı DNA testiyle aklandı
27 Ağustos 2020 Perşembe 09:29 | Son Güncelleme:

ABD'de geç gelen adalet! 37 yıl hapis yattı DNA testiyle aklandı

ABD'de geç gelen adalet! 37 yıl hapis yattı DNA testiyle aklandı
AA

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde kendisine isnat edilen tecavüz ve cinayet suçlamasıyla cezaevine gönderilip, 37 yıl hapis yatan mahkumun DNA testi sonucu suçsuz olduğu ortaya çıktı.

Hillsborough Eyalet Savcısı Andrew Warren, basına yaptığı açıklamada, DNA kanıtlarının, 1983 yılında 19 yaşındaki Barbara Grams'a tecavüz ve cinayetten 37 yıl hapse mahkum edilen Robert Duboise'yi akladığını ifade etti.

Warren, ''acı verici ve trajik'' olarak değerlendirdiği olayla ilgili, ''Ama gerçek bu ve doğruyu söylediğinde adalet yerini bulmuş olur.'' sözlerini kaydetti.

MASUMİYET PROJESİ ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİ

Savcı Warren, kaybolduğu düşünülen kanıtların, 55 yaşındaki Robert Duboise'nin 1983'te söz konusu suçu işlemediğini kanıtladığını belirttiği konuşmasında, New York merkezli ''Masumiyet Projesi'' çerçevesinde 11 ay süren çalışmada, DNA kanıtlarının yeniden incelenmesi sonucu gerçeğin ortaya çıktığını kaydetti.

Warren, Twitter hesabında da, ''2016 yılında, şüpheli mahkumiyetleri incelemek için bir Mahkumiyet İnceleme Birimi oluşturacağıma söz vermiştim. Bugün, işlemediği bir cinayetten 37 yıl hapis yatan bir adamı temize çıkarma sürecini başlattık ve gerçek katilin peşine düşüyoruz.'' paylaşımında bulundu.

Öte yandan, Florida'daki bir yerel gazetenin haberinde, işlemediği bir suçtan dolayı yargılanan Robert Duboise'nin 1983 yılında görülen davasında önce ölüm cezasına çarptırıldığı, fakat hakimin cezayı daha sonra ömür boyu hapse çevirdiği bilgisi yer aldı.

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