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  3. ABD'de öldüren gizem! 38 eyalete yayıldı

ABD'de öldüren gizem! 38 eyalete yayıldı

ABD'de öldüren gizem! 38 eyalete yayıldı

ABD'de son dönemde elektronik sigara kullanımı yüzünden ortaya çıktığı düşünülen "gizemli akciğer hastalığı"na yakalanan vaka sayısı 500'ü aştı. Bu vakalardan ölen sayısı ise 7'ye yükseldi..

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, ABD'nin 38 eyaleti ve bir bölgesinde elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen "gizemli akciğer hastalığına" yakalanan vaka sayısının 530'u bulduğunu duyurdu. Ülkede "gizemli akciğer hastalığı"ndan ölenlerin sayısının da 7'ye yükseldiği belirtildi. Vakaların üçte ikisini, 18 ila 34 yaşındakilerin oluşturduğu, büyük bölümünün erkek olduğu kaydedildi.

NİSANDA BAŞLADI

Uzmanlar, akciğerlerin yakıcı bir maddeye reaksiyon gösterdiği hastalığı inhalasyon hasarına benzetiyor. ABD'de elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen "gizemli akciğer hastalığı"nda ilk vakalar nisanda ortaya çıkmıştı. Belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma olan hastalığa elektronik sigara cihazının kendisinin mi yoksa içine koyulan maddelerin mi sebep olduğu henüz bilinmiyor.

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