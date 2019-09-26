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ABD'de elektronik sigara 11 can aldı

ABD'de elektronik sigara 11 can aldı

ABD’de elektronik sigara kaynaklı akciğer rahatsızlığından 2 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu, ölü sayısı 11’e yükseldi.

ABD’de elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen gizemli hastalıkla ilgili araştırmalar sürerken, 2 kişinin daha ölmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 11’e yükseldiği belirtildi. Florida eyaleti Sağlık Bakanlığı ve Georgia Sağlık Bakanlığı elektronik sigara bağlantılı akciğer hastalığından bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. ABD’nin Massachusetts Valisi Charlie Baker, akciğer rahatsızlıkları nedeniyle eyalet genelinde elektronik sigara satışının 4 ay geçici olarak durdurulduğunu açıklamıştı. ABD’nin 38 eyaletinde ve Virjin Adaları'nda CDC'ye bildirilen elektronik sigaralarla bağlantılı 530’dan fazla akciğer hastalığı vakası kaydedildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ve eyalet sağlık birimleri elektronik sigara bağlantılı rahatsızlıkları araştırıyor.

İHA

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