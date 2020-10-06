ABD'de düşmüştü... F-35 kazasından "sistem arızası" çıktı!

ABD Hava Kuvvetleri, mayıs ayında iniş yaparken düşen F-35 savaş uçağının kaza soruşturmasını tamamladı. Uçağın sistem arızası nedeniyle düştüğü bildirildi.

AA'nın aktardığı habere göre, soruşturma, F-35 programında uzun zamandır dile getirilen sistem arızalarını tekrar gündeme getirdi.

Soruşturma raporunda, uçağın iniş yaparken piste yaklaşma hızının 150 knots olması gerekirken 202 knots olarak ayarlandığı ve bu tehlikeli manevra konusunda uçağın sistemlerinin herhangi bir uyarı vermediği kaydedildi.

Bu derece yüksek hızla piste yaklaşan pilotun önce uçağın arka iniş takımlarının piste temas için gereken 13 derecelik açıyı ise 5,5 derece gibi küçük bir açıyla ayarladığı ve uçağın tüm iniş takımlarının aynı anda piste temas ettiği belirtildi.

Kuyruk uçuş kontrol sistemlerinde de arıza olduğu belirtilen raporda, uçak piste dokunduktan sonra zıplaması üzerine pilotun tekrar havalandırmak için burnunu havaya kaldırmaya çalıştığı ancak bilgisayar sisteminin aşağı indirdiği bilgisine yer verildi.

Raporda aynı zamanda, F-35 pilotlarının taktığı ve uçağın göstergelerinin sanal olarak yansıtıldığı kask ile uçağın ana ekranı arasındaki önemli bir tutarsızlığın pilot tarafından son anda fark edildiğine dikkat çekildi.

Uçağın sistemi ile pilotun komutları arasında önemli bir senkronizasyon sorunun söz konusu olduğu belirtilen raporda, uçağın oksijen sistemindeki sorunların da pilotun konsantrasyon ve algılarını etkilediği ifade edildi.

176 MİLYON DOLARA MAL OLDU



Söz konusu teknik arızalara simülasyonlarda karşılaşılmadığı ve bu bağlamda pilotların yeterli eğitimleri olmadığı kaydedilen raporda düşen uçağın ABD'ye 176 milyon dolara mal olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Kazada uçağın pilotu son anda koltuk fırlatma yöntemi ile uçaktan atlamıştı.

ŞU ANA KADAR 4 UÇAK DÜŞTÜ

Şu ana kadar biri Japonya üçü ABD'ye ait olmak üzere 4 F-35 uçağı düştü.

Geçen hafta da havada yakıt ikmali yapan F-35 uçağı tanker uçağına çarparak düşmüştü.