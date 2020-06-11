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  3. ABD'de Demokrat Başkan adayı Biden'dan Facebook'a 'bilgi kirliliğini önleyememe' eleştirisi
11 Haziran 2020 Perşembe 23:11 | Son Güncelleme:

ABD'de Demokrat Başkan adayı Biden'dan Facebook'a 'bilgi kirliliğini önleyememe' eleştirisi

ABD'de Demokrat Başkan adayı Biden'dan Facebook'a 'bilgi kirliliğini önleyememe' eleştirisi

ABD'de Demokrat Başkan adayı Joe Biden, sosyal medya devlerinden Facebook'u bilgi kirliliğini önleyememekle eleştirdi ve şirketin politikalarını değiştirmesi için imza kampanyası başlattı.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Facebook'a yüklendi.

AA'nın aktardığı habere göre, "Facebook, şu ana kadar platformunda dezenformasyonun yayılmasını önlemek için gerçek reformlar yapamadı. Zaman daralıyor." değerlendirmesinde bulunan Biden, şirketin politikalarını değiştirmesi için bugün imza kampanyası başlattıklarını duyurdu.

2016'daki başkanlık seçimlerinde sosyal medya platformları kontrol edilmediğinde ve bilgi kirliliğinin yayılmasına izin verildiğinde neler yaşandığını gördüklerini belirten Biden, "Seçimlerimiz tehlikede ve bunun 2020'de yeniden olmasına izin veremeyiz." ifadesini kullandı.

Facebook'tan ise "Seçilmiş temsilciler, kuralları belirlerse biz de uyacağız. Kasımda seçimler olacak, söylenenlere katılmasak da siyasi söylemleri koruyacağız." açıklamasında bulunuldu.

Facebook, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabından yaptığı tartışmalı paylaşımın kendi platformundan kaldırılması yönünde gelen tepkilere ise "Yargıç rolünde değiliz." cevabını vermişti.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya şirketlerinin kullanıcılarının paylaşımlarına müdahale etmesini istemiyor.

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