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ABD'de Cumhuriyetçi senatörlerden, BM'ye çağrı: DSÖ denetlensin

ABD'de Cumhuriyetçi senatörlerden, BM'ye çağrı: DSÖ denetlensin

ABD'de önde gelen Cumhuriyetçi senatörler, Birleşmiş Miletler'in Kovid-19 salgınıyla mücadelede ABD Başkanı Trump'ın 'başarısız olmakla' eleştirdiği Dünya Sağlık Örgütüne bağımısız bir denetim yapması talebinde bulundu.

ABD'de önde gelen Cumhuriyetçi senatörler, Birleşmiş Miletler'in (BM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ABD Başkanı Donald Trump'ın 'başarısız olmakla' eleştirdiği Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) bağımısız bir denetim yapması talebinde bulundu.

AA'nın aktardığı habere göre, Lindsay Graham, Mitt Romney ve Ted Cruz gibi önde gelen isimlerin de yer aldığı Cumhuriyetçi senatörler, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e söz konusu taleplerine ilişkin bir mektup gönderdi.

DSÖ'nün salgınla mücadele konusunda attığı adımların denetlemesi için bağımsız bir heyet kurulmasını isteyen senatörler, heyetin örgütün performansını değerlendirerek, reform önerileri sunmasını istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, DSÖ'yü salgınla mücadelede başarısızlık ve Çin'e yakın durmakla suçlamış ve örgüte sağlanan finansal desteği askıya aldıklarını açıklamıştı.


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