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ABD'de camide yangın

ABD'de camide yangın

ABD´nin New Haven şehrindeki bir camiide yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangına dair polis soruşturma başlattı.

ABD´nin Connecticut eyaletinin New Haven şehrinde Middleton yolu üzerinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olan camiide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin bölgeye sevk edilmesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Cemaat tarafından toplanan yardımla inşa edilen ve inşaatı devam eden camide meydana gelen yangının giriş katından başlayarak ikinci kata yayıldığı belirtilirken; yangının çıktığı sırada içerde bir kişinin olduğu açıklandı. İtfaiye yetkililerinin olay sonrası yaptığı açıklamada, yangının çıktığı sırada içeride olan kişinin güvenli bir şekilde dışarı çıkabildiğine ve yangında kimsenin yara almadığına değinildi.

Ayıca, polisin tarafından camideki yangınla ilgili inceleme başlatıldığı da belirtildi.

(DHA)

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