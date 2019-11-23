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  3. ABD'de büyük panik! Komşu da S-400 satın alıyor

ABD'de büyük panik! Komşu da S-400 satın alıyor

ABD'de büyük panik! Komşu da S-400 satın alıyor

Rusya'nın S-400 hava savunma sistemini gelecek yılın başında İran'a satacağı iddia edildi.

Aksam.com.tr

Rusya'da yayın yapan Nezavisimaya adlı gazetede yer alan habere göre, Rusya ve İran'ın hava savunma sistemleri konusunda anlaşmak üzere olduğu ileri sürüldü Gazetede, ABD'nin ambargoları kaldırması sonrası Rusya Federasyonu ve Çin'in gelişmiş silahlarının ana ihracatçılarından birinin İran olabileceği yer aldı. 

'İRAN, S-400 SATIN ALIYOR' İDDİASI

Uzmanların yorumlarına yer verilen haberde, İran'ın en son teknoloji silahları edinmesiyle ABD'nin karşılaşabileceği zorluklara dikkat çekiliyor. Uzmanlara göre, Yakovlev Yak-130, T-90 tankları ve Su-35 savaş uçaklarıyla ilgilenen İran'ın Pentagon'u endişelendirdiği yönünde. Rus gazetesine göre, Rusya'nın S-400 hava savunma sistemini İran'a gelecek yılın başlarında satacağı iddia edildi.


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