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ABD'de büyük felaket: '7 günlük stok yapın' uyarısı

ABD'de büyük felaket: '7 günlük stok yapın' uyarısı

ABD'de beklenen Dorian Kasırgası'nın seviyesi 'Kategori 4'e yükseltildi. Yetkililer, en az 7 günlük gıda stoku yapılması gerektiğini söyledi.

ABD tarihinin en şiddetli kasırgalarından birini bekliyor. Kasırga nedeniyle pek çok eyalette acil durum ilan edilirken ABD Ulusal Kasırga Merkezi, kısa sürede Florida eyaletini vurması beklenen Dorian Kasırgası'nın seviyesinin 'Kategori 4'e yükseltildiğini açıkladı. Yetkililer en az 7 günlük gıda stoku yapılması gerektiğini söyledi. 

Dorian Kasırgası, Karayip denizi üzerinde şiddetlenerek ilerlemeyi sürdürüyor. Porto Riko'yu teğet geçen kasırganın kısa sürede Florida ve Georgia eyaletlerine ulaşması bekleniyor. Eyaletlerde Dorian Kasırgası nedeniyle acil durum ilan edildiği de açıklandı, en az 7 günlük gıda stoku yapılması önerildi.

Açıklamanın ardından pek çok kişi marketlere akın etti. Binalarını kasırganın şiddetinden ve sel riskinden az da olsa korumak isteyenler ise kum torbalarıyla önlem aldı. 

Gece saatlerinde ise Dorian'ın 5 kategorili Saffir Simpson ölçeğine göre 'Kategori 4'e yükseltildiği ve rüzgar hızının saatte 210 ila 240 kilometreye ulaşacağı tahmin edildiği duyuruldu.

Federal ve Florida eyalet yetkilileri, vatandaşlara güvenli yerlerden ayrılmamaları çağrısında bulunuyor.

ABD Başkanı Trump da hafta sonu Polonya'ya yapacağı ziyareti iptal ederek kasırgayla ilgili gelişmeleri takip etmek üzere başkent Washington'da kalmaya karar verdiğini duyurmuştu.

(Sputnik)

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