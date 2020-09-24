ABD'de Breonna Taylor davasında karar açıklandı... Protestocular sokaklara döküldü

ABD'nin Kentucky eyaletinde 26 yaşındaki siyahi Amerikalı acil tıp teknisyeni Breonna Taylor'ın 13 Mart'ta evine girerek öldürülmesi olayına karışan 3 polisten 1'i suçlu bulunurken, diğerlerinin ise ceza almadığı açıklandı. Irkçılık karşıtları New York'taki Barclays Merkezi önünde toplanarak kararı protesto etti.

AA'da yer alan habere göre, ABD'nin Kentucky eyaletinde siyahi Amerikalı Breonna Taylor'ın 13 Mart'ta evine girerek öldürülmesi olayına karışan 3 polisten 1'i suçlu bulunurken, diğerlerinin ise ceza almadığı açıklandı.

Bugün Jefferson'da yapılan duruşmada, Taylor'u öldüren eski polis dedektifi Brett Hankinson jüri tarafından 1'inci dereceden 3 kez suçlu bulunurken, diğer 2 polis ise ceza almadı.

Başsavcı Daniel Cameron, diğer 2 polisin, önce kendilerine ateş açıldığı için güç kullanmalarının haklı bulunduğu ve ceza almadıklarını ifade etti.

Taylor ailesinin avukatı Ben Crump, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, '3 polisten sadece 1'i ceza aldı ve verilen cezanın nedeni Breonna Taylor'un ölümü için değil, Hankison'un ateşlediği mermilerin başka dairelere de isabet etmesi.' ifadesine yer verdi.

Karar sonrası yeni protestolara karşı sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı.

Kararı adil bulmadıklarını açıklayan ırkçılık karşıtları protesto çağrısı yaparken, Louisville polisi de alarma geçti.

Belediye Başkanı Greg Fischer, bu akşamdan geçerli olmak üzere 72 saat süre ile sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

TRUMP'TAN TAYLOR PROTESTOLARINDA VURULAN POLİSLERE DESTEK MESAJI

ABD Başkanı Trump, Kentucky eyaletinde siyahi Amerikalı Breonna Taylor'ın evine düzenlenen uyuşturucu operasyonu sırasında öldürülmesi olayında üç polisin suçsuz bulunması üzerine çıkan protestolarda vurulan iki polis için destek mesajı verdi.

Taylor davasında çıkan kararın ardından Kentucky'nin Louisville kentinde yaşanan protestolarda iki polis memurunun vurulmasına ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulunan Trump, "Bu gece Louisville'de vurulan polisler için dua ediyorum. Federal hükümet sizinle ve yardıma hazır." ifadesine yer verdi.

Trump, yerel yönetime de destek mesajı vererek "Kentucky Valisi Andy Beshear ile görüştüm ve onların talebi olursa birlikte çalışma hazırız." ifadesini kullandı.

Öte yandan Kentucky Valisi Beshear da sosyal medyadan yayımladığı video mesajında, vurulan polislere ve ailelerine desteğini dile getirerek "Şiddete cevabın şiddet olmadığını biliyoruz." dedi.

Taylor davasında çıkan karar başkent sokaklarında protesto edildi

Ayrıca Taylor davasında üç polisin suçsuz bulunmasının ardından Lousville'in yanı sıra başkent Washington DC'de de protesto gösterisi düzenlendi.

ABD Adalet Bakanlığı binası önünde toplanan yüzlerce protestocu, buradan Beyaz Saray'a yürüdü. Beyaz Saray'ın önünde "Siyahilerin Hayatı Önemlidir" sloganları atan grup daha sonra yürüyüşünü Washington DC sokaklarında devam ettirdi.

BREONNA TAYLOR'IN ÖLÜMÜ

Acil tıp teknisyeni 26 yaşındaki siyahi Amerikalı Breonna Taylor, Louisville kentinde 13 Mart'ta polisin evine yaptığı baskında yatak odasında vurularak hayatını kaybetmişti.

Taylor'ın ölümü, Floyd'un gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından tüm ülkede ırkçılığı ve polis şiddetini kınayan protestoların yayılmasıyla yeniden gündeme gelmiş, Louisville'deki protestoların odağı olmuştu.

Eski dedektif Brett Hankison, Breonna Taylor'ın dairesine 10 kez "körü körüne" ateş ettiği gerekçesi ile haziran ayında polis departmanı tarafından kovulmuştu.

Louisville Belediye Başkanı Fischer, 16 Eylül'de, Taylor'ın ailesine yapılan bir anlaşmanın parçası olarak 12 milyon dolar ödeyeceklerini ayrıca polis uygulamalarını yeniden düzenleyeceklerini duyurmuştu.