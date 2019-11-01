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ABD'de bir kadın beslediği piton tarafından boğuldu

ABD'de bir kadın beslediği piton tarafından boğuldu

ABD'nin Indiana eyaletinde bir kadının, beslediği yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki piton yılanı tarafından boğulduğu belirtildi.

Yerel medyada çıkan haberlerde, olayın Indiana'nın Oxford kasabasında, yetkililerin "sürüngen ev" adını verdiği ve içinde 140 yılanın yaşadığı evde gerçekleştiği aktarıldı.

Söz konusu yılanlı evin sahibi olan ve yandaki evde yaşayan Benton Bölge Şerifi Donald Munson'un yılanları kontrol etmek için içeri girdiği sırada 36 yaşındaki Laura Hurst'u, beslediği 2,43 metre uzunluğunda piton yılanını boynuna dolanmış halde bulduğu kaydedildi.

Munson'un, Hurst'u yılandan kurtararak 911 Acil Hattı'nı aradığı, ancak olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahelesine rağmen kadının kurtarılamadığı ifade edildi.

- "Tam olarak ne oldu bilemiyoruz"

Indiana Eyalet Polisi Sözcüsü Kim Riley, sadece yılanların kafes ve bölmelerde yaşaması için dizayn edilmiş "sürüngen evde", Hurst'a ait 20 yılanın bulunduğu ve haftada birkaç defa yılanlarını beslemek için buraya geldiğini belirtti.

Diğer 120 yılanın, mekanın sahibi Donald Munson'a mı ait olduğu konusunda ise bir bilgi paylaşılmadı.

Kiley, "Tam olarak ne oldu bilemiyoruz ama muhtemelen Hurst, yılanını kafesten çıkardığı sırada boynuna dolandı." ifadelerini kullandı.

Mekanın sahibi Munson da Hurst'un ölümü için "insan hayatına mal olan trajik bir kaza" değerlendirmesi yaptı.

Yerel gazetedeki haberde Hurst ve Munson'un uzun yıllardır yılanlara düşkün kişiler olduğu belirtilerek, Laura Hurst'un avukatı Marcel Katz'in, "Hurst'un yılanlara karşı büyük tutkusu vardı. Hatta bu, eşinden boşanma davasının da büyük bir parçasıydı." sözleriyle aktarıldı.

Yetkililer, Hurst'un resmi ölüm nedenini otopsi raporundan sonra kayda geçireceklerini belirtti.  (AA)

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