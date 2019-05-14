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  3. ABD'de 'binlerce yasa dışı göçmen aileye gözaltı planı' iddiası

ABD'de 'binlerce yasa dışı göçmen aileye gözaltı planı' iddiası

ABD'de 'binlerce yasa dışı göçmen aileye gözaltı planı' iddiası

Trump yönetiminin, son kez sınır dışı emri verilen binlerce göçmen aileyi gözaltına alma planını kaynak sorunu ve kamuoyu tepkilerini düşünerek uygulamaktan vazgeçtiği ileri sürüldü.

ABD İç Güvenlik Bakanlığında görevli iki yetkili ve konunun muhatabı diğer iki kişi, Associated Press (AP) ajansına yaptıkları açıklamada, bakanlığın, başta New York, Los Angeles ve Chicago olmak üzere ABD'de yasa dışı yaşayan büyük göçmen topluluklarının bulunduğu 10 kentte göçmen çocuklar ve ebeveynlerini gözaltına almayı planladığını söyledi.

"Bu planla göçmenlere mesaj verilmek istendi"

Adlarının açıklanmasını istemeyen yetkililer, bu planla göçmenlere mesaj verilmek ve diğerlerinin ülkeye girmesinin önüne geçmek istendiğini kaydetti.

Haberde, dönemin ABD Göçmenlik ve Gümrük İcra Müdür Vekili Ron Vitiello ve eski İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen'ın, kaynakları sınırdan başka bir yöne çevirebileceği, gözaltı merkezlerinin yetersizliği ve kamuoyunun olası tepkisi nedeniyle planı rafa kaldırdığı belirtildi.

ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi geçen yıl güney sınırında göçmen çocukları ailelerinden ayırarak gözaltı merkezlerine koymuş, bu tutum, ABD'nin insani rolünü terk ettiği ve çocuklara zarar verdiği eleştirilerine neden olmuştu. Haziran ayında durdurulan uygulama, göçmen girişlerini engellemekte başarılı olmamış, aksine daha çok göçmen ABD'nin güney sınırına dayanmıştı.

(AA)

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