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30 Mayıs 2019 Perşembe 07:21 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 07:30

ABD'de Beyaz Saray yakınlarında bir kişi Ellipse Parkı'nda kendini ateşe verdi

ABD'de Beyaz Saray yakınlarında bir kişi Ellipse Parkı'nda kendini ateşe verdi

ABD'de, Beyaz Saray yakınlarındaki Ellipse Parkı'nda kendini ateşe veren kişi, güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, öğle saatlerinde Washington'ın merkezinde bulunan ve Beyaz Saray'a çok yakın olan parkta bir erkek kendini ateşe verdi.

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Gizli Servisten yapılan açıklamada, söz konusu kişiye müdahale edildiği ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Yaralanan kişinin durumuna ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, Beyaz Saray'dan da konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Olaya ilişkin güvenlik güçlerinin soruşturması sürüyor.

Geçen ay da bir erkek, Beyaz Saray önündeki Pennsylvania Caddesi'nde kendini ateşe vermiş ve hafif şekilde yaralanmıştı.

(AA)

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