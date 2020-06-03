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  3. ABD'de beklenen asıl tehlike açıklandı: Eğer protestolar devam ederse...
03 Haziran 2020 Çarşamba 14:17 | Son Güncelleme:

ABD'de beklenen asıl tehlike açıklandı: Eğer protestolar devam ederse...

ABD'de beklenen asıl tehlike açıklandı: Eğer protestolar devam ederse...

ABD hem koronavirüs salgını hem de George Floyd için ülke genelinde düzenlenen protestolar nedeniyle zor zamanlar geçirse de, bir çok sağlık uzmanı protestolarla birlikte yeni vaka sayısının üç kat artacağı yönünde tahminde bulunarak, ABD Sağlık Bakanlığı'nı uyardığı bildirildi.

ABD hem koronavirüs salgını hem de George Floyd için ülke genelinde düzenlenen protestolar ne salgın ne de önlem dinliyor. Eylemlerin dozunun artmasıyla birlikte ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri yetkilileri vaka sayılarının protesto öncesi dönemden üç kat artacağına dikkkat çekti. Sağlık yetkilileri, ABD’de başlayan protestoların koronavirüsün (Covid-19) yayılımını artıracağı konusunda endişelerini Sağlık Bakanlığı'na ilettiği öğrenildi. Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’nde görevli uzmanlar protestolar sırasında korunamayan fiziksel mesafe nedeniyle virüsün yayılmasına yönelik risk taşınıdığını ifade ettiği belirtildi.

ABD'DE SON DURUM

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 704 artarak 106 bin 945'e çıktı. ABD, Kovid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 21 bin 507 artarak 1 milyon 860 bin 626'ya ulaştı.


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