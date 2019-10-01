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  3. ABD'de başörtülü ilk Sih polis memuru öldürüldü

ABD'de başörtülü ilk Sih polis memuru öldürüldü

ABD'de başörtülü ilk Sih polis memuru öldürüldü

ABD’nin Texas eyaletinin başörtülü ilk Sih polis memuru 42 yaşındaki Sandeep Dhaliwal, trafik kontrolü esnasında uyuşturucunun etkisi altındaki saldırgan tarafından vurularak öldürüldü.

Dhaliwal, trafik kontrolü esnasında bir aracı kenara çekerek sürücüsüyle bir süre konuştu. Birkaç saniye sonra polis otosuna yönelen Dhaliwal’i vurarak olay yerinden kaçan saldırgan bir alışveriş merkezinde yakalandı.

Geçtiğimiz Cuma günü meydana gelen olayda yaralı hastaneye kaldırılan Sandeep Dhaliwal’in ise yaşam mücadelesini kaybettiği açıklandı. Polis memuru arkadaşlarının düzenlediği törenle son yolculuğuna uğurlandı.

(İHA)

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