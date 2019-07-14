ABD'de baskın hazırlığı! Sayıları 850 binden fazla

ABD ordusunun onlarca yıl boyunca varlığını dahi inkâr ettiği, içinde uzaylıların bulunduğuna inanılan 51. Bölge’ye dünya dışı varlıkları görme bahanesiyle 20 Eylül’de basmaya hazırlanan kişilerin sayısı Facebook’ta ‘Bölgeyi basın, hepimizi durduramazlar’ adı altında açılan etkinlikte kısa sürede 850 bini geçti ve giderek artıyor.

ABD’nin Nevada Çölü’nde yer alan 51. Bölge (Area 51), uzun yıllar boyunca kamuoyunda dünya dışı varlıklarla ilgili komplo teorileri ile çağrıştırılıyor. 51. Bölge hakkında çekilen birçok filmde, uzaylıların üzerinde incelemelerin yapıldığı gizli laboratuvarlar, bunkerler ve yabancı uzay gemilerinin benzerlerinin yapılarak test edildiği poligonlar konu alınmıştı.

Daha önce varlığını dahi inkar eden ABD yönetimi 51. Bölge’de, yeni uçakların test edildiği bir hava üssünün bulunduğunu ancak 2013’te kabul etmişti, ancak tesisin gerçekte ne için kullanıldığı hala bilinmiyor. Çoğu kişi gizemli bölgede UFO’ların test edildiğine inanmaya devam ediyor.