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  • ABD'de başkanlık seçimlerine 2 haftadan az zaman kaldı... Trump, seçimleri kazanmak için kilisede kutsandı
19 Ekim 2020 Pazartesi 17:28 | Son Güncelleme:

ABD'de başkanlık seçimlerine 2 haftadan az zaman kaldı... Trump, seçimleri kazanmak için kilisede kutsandı

ABD'de başkanlık seçimlerine 2 haftadan az zaman kaldı... Trump, seçimleri kazanmak için kilisede kutsandı
DHA

3 Kasım'da gerçekleşecek ABD başkanlık seçimlerine 2 haftadan az zaman kaldı. ABD Başkanı Donald Trump, seçimleri kazanması için bir Evanjelik kilisede kutsandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 haftadan az zaman kalan 3 Kasım seçimlerini kazanması için bir Evanjelik kilisede kutsandı.

AA'da yer alan habere göre, yüzlerce kişinin katıldığı ayinde maskesiz hazır bulunan Trump'a seslenen kilise liderleri, "Tanrı bana dedi ki, "Başkanınızın ikinci kez kazanmasını sağlayacağım." ifadesini kullandı.

160 DOLARLIK BAĞIŞTA BULUNDU

Trump'ın ayin sırasında eliyle 20 dolarlardan oluşan para destesini sayıp bağış kovasına attığı anlar da kameralara yansıdı. Trump'ın ayin sırasında yaklaşık 160 dolar bağışta bulunduğu ifade edildi.

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