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  • ABD'de başkanlık seçimi öncesi flaş iddia: Trump seçilirse bazı bakan ve istihbarat şeflerini kovacak
27 Ekim 2020 Salı 14:36 | Son Güncelleme:

ABD'de başkanlık seçimi öncesi flaş iddia: Trump seçilirse bazı bakan ve istihbarat şeflerini kovacak

ABD'de başkanlık seçimi öncesi flaş iddia: Trump seçilirse bazı bakan ve istihbarat şeflerini kovacak

ABD'de başkan Donald Trump ve Joe Biden arasındaki başkanlık yarışına sayılı günler kala yeni bir iddia ortaya atıldı. Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Trump seçilmesi halinde bazı bakan ve istihbarat şeflerini kovmaya hazırlanıyor.

ABD'de başkanlık seçimleri öncesi peş peşe iddialar ortaya atılıyor. Şimdi de Trump’ın, seçilmesi durumunda kabinesinde bazı değişiklikler yapacağı öne sürüldü.

TRT Haber'de yer alan habere göreABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden seçilmesi durumunda başkanlığı boyunca en sık yaptığı şeyi tekrarlayacağı konuşuluyor.

Amerikan basınında yer alan haberlerde, Trump seçilmesi halinde bazı bakan ve istihbarat şeflerini kovmaya hazırlandığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Federal Soruşturma Bürosu FBI Direktörü Chris Wray ve Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA Direktörü Gina Haspel'ın görevine son vermeyi düşünüyor.

Trump'ın, eski Başkan Barrack Obama'nın Rusya soruşturmasına müdahalesi ile ilgili delilleri yayımlamadıkları için Haspel ve Adalet Bakanı Bill Barr'dan rahatsız olduğu öne sürüldü.

Basında yeralan haberlerde ayrıca, Trump'ın Eğitim Bakanı Betsy deVos'tan da memnun olmadığı iddia edildi.  

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