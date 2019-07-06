Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6268
  • 6,3158
  • 253.059
  • 100.065
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. ABD'de AVM'de korkunç patlama: Çok sayıda yaralı var

ABD'de AVM'de korkunç patlama: Çok sayıda yaralı var

ABD'de AVM'de korkunç patlama: Çok sayıda yaralı var

ABD’nin Florida eyaletinde bir alışveriş merkezinde patlama meydana geldi. Patlamada yaralananların olduğu öğrenildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yer alan Plantation bölgesinde bulunan The Fountains isimli alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada çok sayıda kişi yaralandı.

Olay yeri savaş alanına dönerken; dışarıda bulunan onlarca araçta ve binada büyük hasar meydana geldi.

İtfaiye yetkilileri olayın bir gaz patlaması olduğunu; yaralıların ise ambulanslar ile hastanelere kaldırıldığını duyurdu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Game of Thrones'un yıldızı Sansa Stark evlendi!
Gülşen'den hayranlarına unutulmaz gece
Sevgilisine rakip oluyor 
Eylülde düğün var
Ajda Pekkan'ın son hali sosyal medyayı salladı!
<p>Bazen fenalıklar basar ve kendini şöylece bırakmak istersin :)</p>

Kendimi Şöyle Bırakasım Var

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yavuz gemisi bir hafta içinde sondaja başlayacak

Anadolu kulüplerinde oynamış en ünlü futbolcular