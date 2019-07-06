ABD'de AVM'de korkunç patlama: Çok sayıda yaralı var

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yer alan Plantation bölgesinde bulunan The Fountains isimli alışveriş merkezinde meydana gelen patlamada çok sayıda kişi yaralandı.

Olay yeri savaş alanına dönerken; dışarıda bulunan onlarca araçta ve binada büyük hasar meydana geldi.

İtfaiye yetkilileri olayın bir gaz patlaması olduğunu; yaralıların ise ambulanslar ile hastanelere kaldırıldığını duyurdu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

(DHA)