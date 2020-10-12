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12 Ekim 2020 Pazartesi 23:39 | Son Güncelleme:

ABD'de atlı polislere 1 milyon dolarlık dava

ABD'de atlı polislere 1 milyon dolarlık dava

Teksas'ta sokakta yaşayan siyahi Donald Neely, geçen yıl araziye izinsiz girdiği için gözaltına alındı. Atlı iki polis tarafından elleri kelepçeli at arkasında yürütülen Neely, 1 milyon dolarlık dava açtı.

ABD’de sokaklarda yaşayan siyahi Donald Neely (44), geçen yıl başkasının arazisine izinsiz girdiği gerekçesiyle, atlı iki polis tarafından elleri kelepçeli bir şekilde atın arkasında yürütülerek gözaltına alındı. Donald Neely, küçük düşürüldüğü ve gözaltı sırasında korktuğu gerekçesiyle Teksas yönetimini ve Teksas Emniyet Müdürlüğü’nü geçen hafta mahkemeye verdi. Neely’nin 1 milyon dolar (yaklaşık 7 milyon 900 bin lira) talep ettiği dava dilekçesinde, “Neely, eskiden kölelere yapıldığı gibi, sergilendiğini hissetti” ifadesi kullanıldı.

BERBAT BİR KARAR VERDİLER

Galveston Emniyet Müdürü Vernon Hale, polislerin taktiğinin eğitimlerde gösterilen bir yöntem olduğunu ve bazı durumlarda en iyi uygulama olduğunu söyledi. Polislerin berbat bir karar verdiğine inandığını belirten Hale, söz konusu yöntemin kullanımına dair politikanın olayın yaşandığı zamandan bu yana değiştirildiğine dikkati çekti. Diğer yandan, Teksas’ın kara yolu devriyesinde çalışan kolluk kuvvetleri tarafından yapılan soruşturmada, polislerin kanunu çiğnemediğine karar verildi.

<p>Editör-Kurgu: Ezgi Aşık / <a href='mailto:ezgi.asik@turkmedya.com.tr'>ezgi.asik@turkmedya.com.tr<

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