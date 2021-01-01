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01 Ocak 2021 Cuma 13:51 | Son Güncelleme:

ABD'de aşı kuyruğu: Saatlerce beklediler

ABD'de aşı kuyruğu: Saatlerce beklediler
DHA

ABD'nin Florida kentinde koronavirüs aşısı olmak isteyenler, saatlerce beklemek zorunda kaldı. Ortaya çıkan görüntülünün sebebinin Florida Valisi Ron DeSantis'in, CDC'nin aşılama kurallarına uymayarak daha fazla yaş grubunun aşılanmasına izin vermesi olduğu ifade edildi.

ABD’nin Florida kentinde koronavirüs aşısı olmak isteyenler, saatlerce beklemek zorunda kaldı. Ortaya çıkan görüntülünün sebebinin Florida Valisi Ron DeSantis’in, CDC’nin aşılama kurallarına uymayarak daha fazla yaş grubunun aşılanmasına izin vermesi olduğu ifade edildi.

DHA'da yer alan haberde Florida'da koronavirüs aşısı olmak isteyenler, metrelerce kuyruk oluşturdu. 

Birçok yaşlı da aşılama merkezlerinin önünde portatif sandalyelerde saatlerce beklemek zorunda kaldı. 

ABD basını, ortaya çıkan görüntülünün sebebinin Florida Valisi Ron DeSantis’in, CDC’nin aşılama kurallarına uymayarak daha fazla yaş grubunun aşılanmasına izin vermesi olduğunu ifade etti.

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