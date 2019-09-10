Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,768
  • 6,3738
  • 278.408
  • 100605
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. ABD'de alabora olan yük gemisiyle ilgili flaş gelişme

ABD'de alabora olan yük gemisiyle ilgili flaş gelişme

ABD'de alabora olan yük gemisiyle ilgili flaş gelişme

ABD'nin Georgia eyaleti açıklarında alabora olan yük gemisinde mahsur kalan son 4 kişilik mürettabat bir gün sonra kurtarıldı.

Çok sayıda araç taşıyan yük gemisi Golden Ray, belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından Georgia eyaleti açıklarında alabora oldu.

Gemide bulunan 24 kişilik mürettebattan 20'si kurtarıldı, makina dairesinde çalıştığı belirtilen 4 kişi ise bir gün boyunca mahsur kaldı.

Mürettebattan gemide mahsur kalan 4 kişinin de ABD Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir gün sonra kurtarıldığı bildirildi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

4 milyon TL'lik rekor teklif 
Cengiz Kurtoğlu'ndan Ümit Besen'e şarkılı gönderme
Bacakları tartışma konusu oldu
Çukur'dan ayrılmıştı... Yeni dizisi belli oldu
Survivor ekibini buluşturan düğün
<p>İstanbul Beyoğlu’da önceki akşam İstiklal Caddesi’ndeki tramvay durağında bekleyen Halit Ayar, ke

Halit Ayar´ın Öldürülmesiyle İlgili Görüntüler Ortaya Çıktı! Canilerden İsyan Ettiren İfade

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Emekliye 380 lira ek ödeme müjdesi

ABD'den terör örgütü YPG'ye skandal sevkiyat!