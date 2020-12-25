25 Aralık 2020 Cuma 00:09 | Son Güncelleme:
ABD'de akılalmaz olay: Koronavirüs hastası dua eden arkadaşını öldürdü
AA
ABD'nin California eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören kişi, aynı odayı paylaştığı diğer hastayı oksijen tüpüyle öldürdü. Cinayet ve nefret suçuyla suçlanan zanlının, oda arkadaşının dua etmeye başlayınca sinirlerinin bozulduğu yönünde ifade verdiği öğrenildi.
ABD'nin California eyaletinde koronavirüs tedavisi gören kişi, aynı odayı paylaştığı diğer hastayı oksijen tüpüyle öldürdü.
AA'nın BBC'den aktardığı habere göre, olay, geçen hafta Lancaster'da Antelope Valley Hastanesinde meydana geldi.
Los Angeles polisi, cinayet ve nefret suçuyla suçlanan 37 yaşındaki Jesse Martinez'in, 82 yaşındaki oda arkadaşı dua etmeye başlayınca sinirlerinin bozulduğu yönünde ifade verdiğini açıkladı.
Zanlının oksijen tüpüyle vurduğu yaşlı hastanın ertesi gün yaşamını yitirdiği belirtildi.
California eyaletinde hastanelerin, 6 haftada bir milyon yeni vakanın tespit edilmesiyle salgınla mücadelede çok zor günler yaşadığı ifade ediliyor.
Eyalette, Kovid-19 salgının başından bu yana 2 milyonu aşkın vakaya rastlandı.