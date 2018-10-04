ABD'de 3 yetişkinden 1'i fast food tüketiyor

ABD Ulusal Sağlık İstatistikleri Merkezi (NCHS) tarafından hazırlanan "2013-2016 ABD’de Yetişkinler Arasında Fast Food Tüketimi” başlıklı raporda, 20 yaş ve üzeri ABD'lilerin yaklaşık yüzde 36,6’sının fast food türü gıdalar tükettiği belirtildi.

Fast food alışkanlığının yaşa bağlı olarak azaldığını gösteren rapor, fast food tüketiminin 20-39 yaş aralığında yüzde 44,9, 40-59 yaş aralığında 37,7, 60 ve üzeri yaşlardakilerin ise yüzde 24,1 olduğunu ortaya koydu.

Raporda, yetişkinlerde fast food tüketiminin artan gelir oranıyla arttığına da dikkat çekildi.

Erkeklerin fast food tarzı yiyecekleri öğlen yemeklerinde kadınlardan daha fazla tercih ettiğini gösteren raporda, kadınların ise bu tür yiyecekleri erkeklerden daha çok atıştırmalık olarak yediği görüldü.

(AA)