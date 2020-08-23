Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,341
  • 8,6419
  • 457.818
  • 1109.88
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. ABD'de 25 milyar dolarlık Posta Servisi tasarısı onaylandı
23 Ağustos 2020 Pazar 09:39 | Son Güncelleme:

ABD'de 25 milyar dolarlık Posta Servisi tasarısı onaylandı

ABD'de 25 milyar dolarlık Posta Servisi tasarısı onaylandı
AA

ABD'de posta yoluyla oy kullanma tartışmaları devam ederken, Temsilciler Meclisi 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde posta yoluyla kullanılan oyların zamanında yerine ulaştırılması için tüm önlemlerin alınmasını öngören bir tasarıyı kabul etti.

Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada 150 vekilin hayır oyuna karşılık, büyük çoğunluğu Demokrat 257 vekilin evet oyu vermesiyle söz konusu tasarı onaylandı.

Meclis Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, tasarının amacını, "Seçimlere kadar Posta Servisi'nin hizmetlerinde herhangi bir değişiklik yapmayacağından ve posta yoluyla kullanılan oyların zamanında yerlerine ulaştırılması ve sayılabilmesi için tüm tedbirlerin alındığından emin olmak istiyoruz." sözleriyle açıkladı.

Bu kapsamda tasarı bünyesinde ABD Posta Servisi'ne (USPS) 25 milyar dolarlık bir kaynak ayrılması da öngörüldü.

Demokratlar, bu şekilde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle posta yoluyla oy kullanacak milyonlarca Amerikalının oylarının en hızlı şekilde ilgili birimlere ulaştırılabilmesi için bir adım attıklarını vurguluyor.

CUMHURİYETÇİLERİN KONTROLÜNDEKİ SENATODA REDDEDİLMESİ BEKLENİYOR

Bir sonraki durağı Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato olacak olan tasarının burada kabul edilmesi ise beklenmiyor.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da bu yönde bir tasarı gelmesi halinde bu tasarıyı veto edeceği açıklamasını yapmış, USPS'in ilave paraya ihtiyacının olmadığını ve görevini zaten yaptığını söylemişti.

Trump, posta yoluyla oy kullanma işlemlerinin usulsüzlüğe açık olduğunu savunurken, Demokratlar ise Trump'ı "salgın döneminde vatandaşların posta yoluyla oy kullanmasını engellemeye çalışmakla" suçluyor.

USPS Başkanı Louis DeJoy, cuma günü Temsilciler Meclisinde katıldığı oturumda, posta hizmetlerinde yapmayı planladıkları değişiklikleri 3 Kasım'daki seçimler bitene kadar askıya aldıklarını açıklamıştı.

DeJoy, şubelerindeki çalışma saatlerinin değişmeyeceğini, sokaklardaki posta toplama kutularının kaldırılmayacağını ve hiçbir posta işleme tesisini kapatmayacaklarını bildirmişti. DeJoy, yapacakları değişikliklerin "seçimler üzerinde bir etkisi olduğu" algısının oluşmaması için böyle bir karara vardıklarını vurgulamıştı.

Kayseri'de iş insanını öldüren kişi kiralık katil çıktı: 2 milyon euroya anlaştım
Ticaret Bakanlığı açıkladı: Aldatıcı indirimli satış yapanlara ceza yağdı
Yer: İstanbul... Saldırdığı kadın tekvandocu çıkınca tekme tokat dayak yedi
Menajerleri transfer için İstanbul'a geldi
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi, dengeleri Türkiye lehine çevirecek
Bayraktar AKINCI TİHA kritik bir aşamayı daha başarıyla geçti

Bayraktar AKINCI TİHA kritik bir aşamayı daha başarıyla geçti

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Yaralı bulunan caretta caretta tedavi altına alındı

Yaralı bulunan caretta caretta tedavi altına alındı

Bugün altın fiyatları ne kadar?

Bugün altın fiyatları ne kadar?