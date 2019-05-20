Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. ABD: Yeşil Bölge'ye düzenlenen saldırıda herhangi bir Amerikan unsuru zarar görmedi

ABD: Yeşil Bölge'ye düzenlenen saldırıda herhangi bir Amerikan unsuru zarar görmedi

ABD: Yeşil Bölge'ye düzenlenen saldırıda herhangi bir Amerikan unsuru zarar görmedi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Bağdat'ta korunaklı hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'nin merkezine katyuşa füzesiyle düzenlenen saldırıda herhangi bir Amerikan unsurunun zarar görmediğini bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Yüzbaşı Bill Urban, söz konusu saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Urban, açıklamasında, "Bağdat'ta 19 Mayıs'ta ABD Büyükelçiliği kompleksinin dışında Yeşil Bölge'deki patlamanın farkındayız. Olayda herhangi bir ABD veya koalisyon görevlisi zarar görmemiştir." ifadelerini kullandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye katyuşa füzesiyle dün saldırı düzenlendiği bildirilmiş, saldırıda can kaybı yaşanmadığı ifade edilmişti.

Iraklı yetkililer, söz konusu bölgenin tamamının yakında trafiğe açılacağını açıklamıştı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İrem Derici: Zekamı çok üstün gördüğüm için kimseyle olmuyor
Volkan Babacan'dan iftar sonrası yürüyüşü
Dünyaca ünlü şarkıcının kostümleri Hakan Akkaya'ya emanet
Yusuf Güney'den dev proje
Miray Daner ile Kubilay Aka'dan evlilik açıklaması
Manchester City´nin dünyaca ünlü yıldızı Vincent Kompany alt yapısından yetiştiği Belçika ekibi Ande

Dünyaca Ünlü Yıldız Kompany´den Müthiş Dönüş

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Galatasaray-Medipol Başakşehir

Türkiye'nin dört bir yerinde şampiyonluk kutlaması