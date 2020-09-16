ABD ve Rusya'nın amacı ortaya çıktı: Terör örgütünü Cenevre'ye götürmek istiyorlar

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Türkiye Temsilcisi Dr. Nezir Hekim, Suriye'nin geleceğinin belirlenceği Cenevre görüşmelerinde henüz bir sonuç çıkmadağını belirterek, "Anayasaya ilişkin herhangi bir ayrıntıya girilmiyor. Bizim isteğimiz önümüzdeki görüşmelerde bu konunun ciddi şekilde ele alınması" diye konuştu

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Rejimin tavrının değiştiğini belirten Hekim, ". Rusya rejime görüşmelerde daha ciddi olması yönünde uyarıda bulundu. Ancak şu ana kadar olumlu bir adım görmedik. Bu konuda başlangıç durumunda olduğumuzu söyleyebiliriz. Görüşmelerin gündemi anayasa olmasına rağmen genel olarak anayasa konuşulmuyor." dedi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN O MASADA YER ALMASINA İZİN VERMEYİZ"

Mısır, Rusya ve Esed rejiminin terör örgütü PKK/YPG'nin siyasi kolu olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında bir anlaşma olduğunu sezdiklerini belirten Hekim sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle Kahire'deki temsilciler ile SDG arasındaki ilişkileri yakından takip ediyoruz. Aynı şekilde Moskova heyeti ile terör örgütü PKK/YPG'nin siyasi kolu SDG arasında yakın ilişki olduğu açık şekilde ortada. Mısır, Rusya ve rejim ellerinden geldiğince SDG'yi kolluyor. Şunu çok iyi bilmeliler ki terör örgütleri bizim kırmızı çizgimizdir. Terör örgütünün o masada yer almasına asla izin vermeyiz."

"SÜRECİ TÜRKİYE İLE BİRLİKTE İŞ BİRLİĞİ İÇERİSİNDE YÜRÜTÜYORUZ"

Terör örgütünün siyasi uzantısı SDG'ye özerklik ve federasyonluk vaatleri verildiğini anlatan Hekim, "Bu vaatler küçük ülkelerden geliyor. Bu küçük ülkeleri de tetikleyen ABD ve Rusya. Bizim için Suriye toprakları ve halkın bütünlüğü büyük öneme sahip. Özerklik ve federasyon konuları asla kabul edilemez. Süreci Türkiye ile birlikte iş birliği içerisinde yürütüyoruz" dedi.