ABD ve Rus askeri araçlarının yol kapma kavgası kameraya yansıdı

Suriye´nin kuzeyindeki Kamışlı´da ABD askerleri, kullandıkları zırhlı aracı Rus askeri polis aracının önüne kırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Rus aracının önce yolun soluna doğru ilerlediği, ABD askeri aracının da sola manevra yaptığı görüldü.

O GÖRÜNTÜ KAMERAYA YANSIDI

DHA'da yer alan habere göre daha sonra, ABD askeri aracı sağa doğru manevra yapan Rus askeri aracının önüne kırarak yoldan çıkmasına neden oldu. O anlar ise amatör kameralara yansıdı.

BİR HAFTA ÖNCE DE YAŞANDI

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Amerikan kuvvetleri, bir hafta önce Haseke vilayetine bağlı Kamışlı’nın doğusunda rejim yanlısı sivillerle çatışmıştı. Bölgeye intikal eden Rus güçleriyle karşı karşıya gelmişti.