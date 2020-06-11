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  3. ABD ve Irak arasındaki müzakerelerin başlamasına saatler kala, Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye füze saldırısı!
11 Haziran 2020 Perşembe 00:56 | Son Güncelleme:

ABD ve Irak arasındaki müzakerelerin başlamasına saatler kala, Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye füze saldırısı!

ABD ve Irak arasındaki müzakerelerin başlamasına saatler kala, Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye füze saldırısı!

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD Büyükelçiliğiyle diğer yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye füze saldırısı yapıldığı bildirildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Meyda Ağı tarafından yapılan açıklamada, yabancı misyon temsilciliklerinin yanı sıra hükümet binalarının da bulunduğu Yeşil Bölge’ye Katyuşa füzesi atıldığı belirtildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Katyuşa füzesinin Bağdat’ın kuzeyindeki Şaab bölgesinden atıldığı ifade edilen açıklamada, söz konusu saldırının kimin tarafından yapıldığı bilgisine yer verilmedi.

Yeşil Bölge’ye yönelik saldırının, Bağdat ve Washington arasındaki müzakerelerin başlamasına saatler kala gerçekleşmesi dikkati çekti.

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