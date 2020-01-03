ABD uçakları Bağdat semalarında uçmaya devam ediyor

ABD uçakları, hükümet binaları ve yabancı misyonların yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge üzerinde iki gündür uçuyor. Uçaklar, Şii milis gücü Haşdi Şabi taraftarlarının ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğini basması sonrası güvenlik amaçlı uçmaya başlamıştı. Eylemcilerin bölgeyi terk etmesinin ardından Büyükelçiliğin güvenliğini de Irak Terörle Mücadele Güçleri üstlenmişti.

(AA)