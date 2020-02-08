ABD: Türkiye İdlib'de haklı
ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Güvenlik Konseyi’nin Suriye toplantısında İdlib’de rejim, Hizbullah ve Rusya’nın sürdürdüğü ‘barbar, haksız’ askeri saldırıları şiddetle kınadı.
ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft, “ABD, rejimin saldırılarıları karşısında NATO müttefiki Türkiye’ye meşru müdafaasında tam destek veriyor.” dedi.
CEZASIZ KALMAZ
Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ise “Türkiye’nin güvenliğini hedef alan hiçbir saldırı cezasız kalmayacak” dedi.