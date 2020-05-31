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  3. ABD, Tunus'a bir askeri tugay göndermeyi planlıyor
31 Mayıs 2020 Pazar 13:31 | Son Güncelleme:

ABD, Tunus'a bir askeri tugay göndermeyi planlıyor

ABD, Tunus'a bir askeri tugay göndermeyi planlıyor

Libya'daki Rus askeri varlığı nedeniyle ABD'nin Tunus'a asker göndermeyi planladığı açıklandı.

Star.com.tr'de yer alan haberde ABD'li Komutan General Stephen Townsend ve Tunus Savunma Bakanı Imed Hazgui Libya'da yaşanan gelişmeler üzerine görüşme gerçekleştirdi. Townsend ve Tunuslu Bakan Hazgui'nin görüşmesine ilişkin ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) sosyal medyadan açıklamada bulundu.

ABD, TUNUS'A ASKER GÖNDERMEYİ PLANLIYOR

Kuzey Afrika'nın karşı karşıya olduğu “Rus tehdidine” karşı Tunus'a asker gönderme seçeneğini düşündüklerini aktaran ABD Afrika Komutanlığı, “Rusya'nın Libya'da çatışmaları alevlendirme çabaları Kuzey Afrika'daki bölgesel güvenlik için yüksek bir endişe kaynağı. Güvenlik Kuvvetleri Yardım Tugayımızın kullanımı da dahil olmak üzere Tunus ile karşılıklı güvenlik endişelerini gidermek için yeni yollar arıyoruz ” açıklamasında bulundu.


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