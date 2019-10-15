Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8848
  • 6,4981
  • 284.653
  • 93981.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. ABD televizyonundaki Türkiye manipülasyonuna Trump da sessiz kalmadı! Tam bir rezalet

ABD televizyonundaki Türkiye manipülasyonuna Trump da sessiz kalmadı! Tam bir rezalet

ABD televizyonundaki Türkiye manipülasyonuna Trump da sessiz kalmadı! Tam bir rezalet

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan haber kanalı ABC'nin, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı görüntüleri Barış Pınarı Harekatı sırasında kaydedilmiş gibi servis etmesini, "skandal" olarak nitelendirdi.

Batı basınında Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı aleyhine dezenformasyon kampanyaları devam ederken, Trump, ABC'nin, silah tanıtımında kaydedilen görüntüleri harekat sırasında çekilmiş gibi yayınlamasına tepki gösterdi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABC News'de büyük skandal. Suriye'de Türklerin bombalamasına ilişkin gerçekten çok korkunç sahte bir video yayınlarken yakalandılar. Tam bir rezalet." ifadesini kullandı.

- GÖRÜNTÜLERİ "SURİYE'DE KIYIM" DİYE SUNDULAR

Amerikvan ulusal haber kanalı ABC, silah tanıtımı sırasında kaydedilmiş güçlü patlamaların yer aldığı görüntüleri, harekat sırasında kaydedilmiş gibi çarpıtarak servis etmişti. Haberde kullanılan görüntülerin aslında ABD'de 2017'de gerçekleştirilen bir silah tanıtımı sırasında kaydedildiği, kanalın görüntüleri haber bülteninde kullanmadan önce, cep telefonuyla patlamaları kaydeden insanları montajlayarak videodan çıkardığı anlaşılmıştı.

Olayın ortaya çıkmasının ardından ABC'den yapılan açıklamada, Suriye sınırında diye yayınladıkları görüntüleri, "doğruluğuna ilişkin şüphe ortaya çıkınca yayından kaldırdıkları" ve "hatadan dolayı pişman oldukları" belirtilmişti.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Cansu Dere'nin ekranlara geri dönüşü olay oldu!
Bensu Soral'ın yeni projesi belli oldu!
Hande Soral'dan romantik kutlama
Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu evleniyor
Alişan jestiyle eşi Buse Varol'u bir kez daha mest etti
<p>Sunucu Leland Vittert programa “Durmaya niyetiniz yok gerçi değil mi” sözleriyle başladı. “Hayır

Gülnur Aybet´ten Hadsiz Sunucuya Tokat Gibi Yanıtlar!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Fransa-Türkiye

Çok sayıda silah ele geçirildi... İlçeden son fotoğraflar geldi