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ABD Suriye'den petrol kaçırıyor

ABD Suriye'den petrol kaçırıyor

Rusya, ABD’nin halihazırda Suriye’den yasadışı yollarla ihraç etmekte olduğu petrolü garanti altına almaya çalıştığını açıkladı. Savunma Bakanlığı Sözcüsü, “Bu devlet haydutluğudur” dedi.

ABD Savunma Bakanı Esper’in, Suriye’nin kuzeydoğusundaki petrol yataklarını korumak amacıyla bazı ABD birliklerinin burada kalmaya devam edeceği açıklamasını değerlendiren Rusya Savunma Bakanlığı, ABD’nin bu bölgede üretilen petrolü yasadışı yollarla ülkeden ihraç ettiğini belirtti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Suriye’nin topraklarındaki tüm petrol ve diğer yeraltı kaynakların DEAŞ’a veya “ABD’nin DEAŞ’a karşı muhafızlarına” değil, tamamen Suriye’ye ait olduğunu vurgulayarak, “Uluslararası hukuk ya da Amerikan kanunları olsun hiçbir yerde, Suriye’deki petrol yataklarını Suriye ve halkından koruma ve savunma gibi ABD askerlerine meşru görev belirtilmedi ve böyle bir olamaz. Bu yüzden halihazırda Washington’un yaptıkları, Suriye’nin doğusundaki petrol sahalarının işgali ve silahlı kontrol altında tutulması, basitçe söylemek gerekirse, uluslararası bir devlet haydutluğu” ifadelerini kullandı. 

Uydu görüntüsünde Deyrizor bölgesinde aralarında 34’ü benzin tankeri, 41 araç görülüyor.

UYDUDAN TESPİT EDİLDİ 

Konaşenkov, “Rusya Savunma Bakanlığı’nın uzay keşfinin sunduğu görüntülerinin gösterdiği gibi Suriye petrolü, Fırat’ın doğusunda DEAŞ bozguna uğratılmadan önce ve sonra aktif olarak ABD askerlerinin güvenli koruması altında üretilip yoğun biçimde benzin tankerleriyle Suriye dışındaki rafinerilere götürülüyordu. Suriye’nin doğusundaki petrol sahalarından benzin tankerleri, ABD askerleri ve ABD özel askeri şirketlerin çalışanlarının koruması altında kaçak yollarla diğer ülkelere götürülüyor” dedi. Konaşenkov, “Petrol ihracat sözleşmesi, ABD’nin kontrolünde faaliyet gösteren ve sözde Doğu Suriye Özerk İdaresi nezdinde kurulan Sedkab şirketi tarafından uygulanıyor. Suriye petrol kaçakçılığından elde edilen gelir, bu şirketle işbirliği yapan broker firmalar üzerinden ABD özel askeri şirket ve ABD gizli servislerin normal hesaplarına yatıyor” dedi.

30 MİLYON DOLAR GELİR

Konaşenkov, kaçak petrolün ihracatından  şirketlerin aylık 30 milyon dolar gelir elde ettiğini de belirtti.

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