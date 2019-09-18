'ABD Suriye'de barış sürecini engelliyor'

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, ABD ve müttefiklerinin Suriye'deki yasa dışı varlığının barış sürecini engellediğini söyledi.

Mizintsev, Savunma Bakanlığında düzenlediği brifingde, ABD'nin Suriye politikasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD ve müttefiklerinin, Suriyelilerinin kaderine önem vermediğini belirten Mizintsev, "ABD, Suriye'deki yasa dışı varlığını haklı göstermek ve jeopolitik arzularını tatmin etmek için Suriye'deki gerginlik bölgelerine ihtiyaç duyuyor. ABD'nin olduğu her yerde, yıkım, kıtlık, çeşitli hastalıkların olduğunu görebiliyoruz." şeklinde konuştu.

Mizintsev, "ABD ve müttefiklerin Suriye'deki yasa dışı varlığı barış sürecini engelliyor." ifadesini kullandı.

Mizintsev, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Haseke ilinin Irak sınırında yer alan Al Hol kampındaki hayat şartlarının kötü olduğuna dikkati çekerek "Al Hol kampı, ABD'nin Suriye'de uyguladığı yıkıcı politikasının örneğidir." dedi.

AA