ABD Suriye Temsilcisi Jeffrey kabul etti: Kürtler YPG'den kaçtı

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bakanlıkta NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in de katılımıyla DEAŞ’a Karşı Koalisyon toplantısı düzenledi. Türkiye’den Barış Pınarı Harekatı sonrasında oluşturulması planlanan güvenli bölgeye bir milyon mültecinin yerleştirilmesiyle ilgili güvenceler aldıklarını ifade eden Jeffrey, Türkiye’nin buna yönelik Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve ABD ile iletişim içinde olduğunu belirtti. Jeffrey, “Ayrıca bu mültecilerin içinde 350 bin Kürt de bulunuyor. Bu Kürtlerin bir kısmı DEAŞ’tan kaçarken, dürüst olmak gerekirse diğer bir kısmı ise PYD/YPG’den dolayı kaçtı. Şimdi bölgeye geri dönmek istiyorlar” dedi. Jeffrey, ‘Mazlum Kobani’ olarak bilinen terör örgütü YPG’nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin’e atıfta bulunarak, “Biz kişilere değil, SDG (Suriye Demokratik Güçleri) güçlerine destek vermekteyiz. Bu destek de geçici ve dönemseldir. dedi.

‘İADE’ KAVGASI

Toplantıda DEAŞ üyesi teröristlerin ülkelerine iade edilmesi konusunda ABD ve Avrupa arasındaki anlaşmazlık da gün yüzüne çıktı. Fransa’nın DEAŞ üyelerinin Irak’ta yargılanması önerisi, ABD tarafından “sorumsuzca” ifadesiyle değerlendirildi.