Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0928
  • 6,8568
  • 252.228
  • 88.661
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. ABD Somali'deki DEAŞ kamplarını vurdu: 17 ölü

ABD Somali'deki DEAŞ kamplarını vurdu: 17 ölü

ABD Somali'deki DEAŞ kamplarını vurdu: 17 ölü

ABD'nin, Somali'de terör örgütü DEAŞ’a yönelik son üç günde gerçekleştirdiği hava saldırılarında 17 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığından (AFRICOM) yapılan açıklamada, örgüte yönelik baskının artırılması amacıyla Golis Dağları bölgesinde kamp kuran DEAŞ militanlarına hava saldırısı düzenlendiği ifade edildi.      
 Açıklamada, 8 Mayıs’da düzenlenen hava saldırısında 13, 9 Mayıs’taki bombalamada ise 4 terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Operasyonların Somali hükümeti ile ortaklaşa yürütüldüğü belirtilen açıklamada, herhangi bir sivil can kaybı ve yaralanma hadisesinin yaşanmadığı kaydedildi.      
Somali’de geçen yıldan bu yana Eş-Şebab’a yönelik hava saldırılarını artıran ABD, son bir ayda DEAŞ’a yönelik dördüncü saldırısını gerçekleştirdi.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pelin Karahan müjdeyi verdi!
İbrahim Kutluay'dan ayrılan Demet Şener'den flaş karar!
O anı paylaştı... Sevgilisi ile hasret giderdi
Behzat Ç. sevenlere müjde! O isim geri dönüyor
Nusret'ten takipçisine 'metrobüs' teklifi
Erzincanlı vatandaşlar, ramazanda Ekşisu Mesire Alanı´ndaki çeşmelerden akan doğal maden suyuna ilgi

Ramazanda Ekşi Suya Yoğun İlgi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kuzey Ankara Merkez Camisi ve Külliyesi'nden fotoğraflar

Bazda Mağaraları'ndaki gizemli tarih!